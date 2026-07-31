Португалия усилит контроль на границе с Испанией из-за ситуации в Сеуте

«Ситуация серьёзная, но Сеута не обладает той же свободой передвижения, что и остальное Шенгенское пространство. Несмотря на это, без преуменьшения, но и без излишней тревоги, мы усилим присутствие и контроль со стороны наших сил правоохранительных органов на морских и сухопутных границах на юге нашей страны», — говорится в сообщении.