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Португалия усилит контроль на границе с Испанией из-за ситуации в Сеуте

Власти Португалии усилят контроль на границе на фоне ситуации с массовой миграцией в испанском анклаве Сеута.

Власти Португалии усилят контроль на границе на фоне ситуации с массовой миграцией в испанском анклаве Сеута.

Об этом заявил премьер-министр страны Луиш Монтенегру, сообщает РИА Новости.

«Ситуация серьёзная, но Сеута не обладает той же свободой передвижения, что и остальное Шенгенское пространство. Несмотря на это, без преуменьшения, но и без излишней тревоги, мы усилим присутствие и контроль со стороны наших сил правоохранительных органов на морских и сухопутных границах на юге нашей страны», — говорится в сообщении.

По словам премьера, Португалия поддерживает постоянный контакт с Испанией и Марокко и рассчитывает, что процесс возвращения мигрантов будет эффективным.

Он также заявил, что ситуация в Испании свидетельствует о необходимости «регулируемой и гуманистической политики» в сфере иммиграции.

Ранее руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов выразил мнение, что гипотетический выход Испании из Шенгенской зоны не упростит получение виз российскими туристами.

Кроме того, посольство США в Испании выпустило предупреждение для американских граждан на фоне наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута.

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