В посольстве России в Албании откроют избирательный участок

БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Албании, сообщило российское диппредставительство.
«На территории посольства России в Албании образован избирательный участок № 8028 для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва, которое состоится 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00 по тиранскому времени», — сообщила дипмиссия в Telegram.
Отмечается, что в голосовании имеют право принять участие граждане РФ, достигшие 18 лет, постоянно проживающие или временно пребывающие на территории республики Албании.
Ранее об избирательных участках на выборах в Госдуму сообщили посольства РФ в Хорватии, Словении, Северной Македонии.