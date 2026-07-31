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В посольстве России в Албании откроют избирательный участок

В посольстве РФ в Албании откроют участок для голосования на выборах в Госдуму.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Албании, сообщило российское диппредставительство.

«На территории посольства России в Албании образован избирательный участок № 8028 для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва, которое состоится 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00 по тиранскому времени», — сообщила дипмиссия в Telegram.

Отмечается, что в голосовании имеют право принять участие граждане РФ, достигшие 18 лет, постоянно проживающие или временно пребывающие на территории республики Албании.

Ранее об избирательных участках на выборах в Госдуму сообщили посольства РФ в Хорватии, Словении, Северной Македонии.

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