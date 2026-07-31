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Минпросвещения: педагогам положен удлинённый ежегодный оплачиваемый отпуск

Педагогам в России положен удлинённый ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Педагогам в России положен удлинённый ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Продолжают действовать все принятые ранее меры поддержки и профессиональной мотивации педагогических работников… удлинённый ежегодный оплачиваемый отпуск — от 42 до 56 календарных дней», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что педагогам также положены сокращённая рабочая неделя и длительный отпуск до одного года, который можно оформлять каждые десять лет непрерывной работы.

Ранее Минпросвещения России определило регламент действий учителя при нарушении школьником дисциплины во время урока.