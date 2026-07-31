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Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под контроль США

Трамп предложил ставить на отход Гренландии США до конца его срока.

НЬЮ-ЙОРК, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под оперативный контроль Америки до окончания срока его полномочий.

Ведущий Real America’s Voice в ходе интервью с американским лидером рассказал Трампу о своем прогнозе, согласно которому остров окажется под оперативным контролем США до ухода президента с поста.

«Вам стоит сделать эту ставку», — ответил Трамп собеседнику.

Он также отметил важность острова для США.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

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