Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под контроль США

НЬЮ-ЙОРК, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под оперативный контроль Америки до окончания срока его полномочий.
Ведущий Real America’s Voice в ходе интервью с американским лидером рассказал Трампу о своем прогнозе, согласно которому остров окажется под оперативным контролем США до ухода президента с поста.
«Вам стоит сделать эту ставку», — ответил Трамп собеседнику.
Он также отметил важность острова для США.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.