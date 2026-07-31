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В Ереване кабель электроснабжения взорвался из-за повышенной нагрузки

Кабель электроснабжения под одной из центральных улиц Еревана взорвался из-за повышенной нагрузки.

Кабель электроснабжения под одной из центральных улиц Еревана взорвался из-за повышенной нагрузки.

Об этом рассказал временный управляющий компании «Электрические сети Армении» Романос Петросян в социальной сети Facebook*.

«Из-за жарких погодных условий в этот сезон возрастает нагрузка на потребление электроэнергии, что неизбежно приводит к авариям на воздушных линиях и кабелях в распределительной сети», — объяснил Петросян.

Он также сообщил, что после происшествия на месте начались аварийно-восстановительные работы.

* Meta — владелец Facebook, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.