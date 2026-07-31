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В рамках сделки с Украиной США могут забрать все, что захотят, заявил Трамп

Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземам: можем забрать все, что захотим.

НЬЮ-ЙОРК, 31 июл — РИА Новости. США в рамках соглашения с Украиной по редкоземельным элементам могут получить практически все, что захотят, заявил американский президент Дональд Трамп.

«У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим», — сказал он в интервью Real America’s Voice.

США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50.

Кроме того, документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля 2025 года кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.

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