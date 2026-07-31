«Как вор среди ночи»: задумка ФИФА с фондом обернулась кризисом власти, от Инфантино открещиваются даже соратники

Идея Джанни Инфантино привлечь частных инвесторов к финансированию чемпионата мира спровоцировала крупнейший кризис в мировом футболе за последние годы. Против создания специального фонда уже выступили УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация, а ближайший соратник главы организации Карлос Кордейро объявил об отставке и публично осудил идею проекта. В Европе обсуждают бойкот турниров ФИФА и даже создание альтернативного чемпионата мира. Сам глава ФИФА настаивает, что речь идёт лишь о предложении, однако доверие к нему стремительно тает.
Публикация инсайда о планах Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам и создать для этого специальный фонд FIFA Forward Enterprise (FFE), аффилированный с окружением Дональда Трампа, вызвала в футбольном сообществе однозначную реакцию. Локомотивом несогласных с идеей президента ФИФА стал УЕФА: по итогам экстренного заседания его члены в унисон поддержали инициативу вице-президента Лауры МакАллистер бойкотировать все соревнования под эгидой головной организации, пока предложение остаётся в силе.
Более того, главы национальных организаций начали один за другим выступать с заявлениями. Так, глава Ассоциации европейских лиг Клаудиус Шефер призвал ответственных футбольных лидеров объединиться в противодействии этому предложению, президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер подчеркнул, что реформа была представлена «как вор среди ночи», а его коллега из Германии Бернд Нойендорф добавил, что подобный вопрос ни разу не поднимался на Совете ФИФА.
В первые часы казалось, что демарш — лишь очередной виток конфронтации европейской конфедерации со швейцарским чиновником, которая перешла в открытую фазу после отмены красной карточки Фоларину Болагуну на мундиале в Северной Америке. Однако уже через несколько дней стало ясно: Инфантино столкнулся не с локальным конфликтом, а с крупнейшим кризисом доверия за всё время своего правления.
Первым по-настоящему тревожным звонком для главы ФИФА стало расширение фронта сопротивления. Вслед за УЕФА с жёстким заявлением выступила некогда одна из самых лояльных Инфантино конфедераций — КОНКАКАФ. В своём заявлении управленцы из стран Северной и Центральной Америки и государств Карибского бассейна отклонили идею и усомнились в необходимости прямых инвестиций после самого прибыльного турнира в истории.
Более того, по информации Sky News, больше половины членов конфедерации утратили доверие к Инфантино и готовы выдвинуть главу КОНКАКАФ Виктора Монтальяни в качестве кандидата на выборы президента ФИФА в следующем году. Кроме того, среди вероятных выдвиженцев звучит имя президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.
Следом свою позицию обозначили и в Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Её президент Салман ибн Ибрагим Аль-Халифа направил письмо 47 национальных ассоциациям, где выразил обеспокоенность и разочарование.
«Это совершенно неприемлемо. АФК глубоко обеспокоена тем, что односторонние действия ФИФА, похоже, подрывают основы континентального футбола, которые строятся на солидарности, сотрудничестве и прозрачности. Более того, подобная инициатива не увенчается успехом без поддержки всех конфедераций, а в настоящий момент такой поддержки нет», — написал Аль-Халифа.
Из крупнейших конфедераций пока не высказались только в Африке — совещание КАФ состоится на следующей неделе, однако уже сейчас есть предпосылки отсутствия единой позиции на континенте. Президент Коморской федерации футбола Саид Али Саид Атуман включился в обсуждение с утверждением, что для его страны и соседних государств идея с дополнительными инвестициями не табуирована. По его словам, большинство африканских стран живут в условиях нехватки денег и невозможности найти спонсора — проблема, о которой в Европе даже не слышали.
«Вы даже не представляете, как мы живём. В прошлом году Comores Télécom дала нам примерно €100—150 тыс. Как в таких условиях конкурировать с Марокко, Алжиром, Кот-д’Ивуаром? Мы не говорим, что африканские страны за или против, но нельзя отвергать это предложение, не изучив его. Если бы я был европейцем, возможно, у меня было бы другое мнение, но я живу в другой реальности. Легко сказать: “Надо отказаться”, — заявил он.
Руководитель федерации согласен, что ФИФА должна сохранить независимость, однако предложенные дополнительные инвестиции в рамках создания фонда станут большим подспорьем для его страны.
«Я постоянно занимаюсь решением этих вопросов и даже спрашиваю, не собирается ли ФИФА меня дисквалифицировать, потому что дисциплинарная комиссия уже занимается делами по задержке зарплат. У нас чуть больше $1 млн от фондов ФИФА. Мы сами покрываем 30% расходов основной национальной сборной (остальное — министерство), а все остальные сборные — полностью за наш счёт. Гостиницы, премиальные — это государство. Но у нас есть арбитры, сотрудники штаба…» — добавил Саид Атуман.
Впрочем, даже если схожими аргументами будут оперировать остальные 55 членов КАФ, уже сейчас у противников инициативы есть численное преимущество: суммарно у трёх блоков будет 143 из 211 возможных голосов на конгрессе ФИФА, что даёт возможность заблокировать предложение.
Понимая масштаб недовольства, международная федерация была вынуждена выступить с разъяснениями, где отметила приверженность открытым и демократическим консультациям. Согласно заявлению, FFE не будет создан без поддержки большинства членов ФИФА.
«Наш запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ. Мы продолжим эти консультации, чтобы гарантировать: каждая ассоциация сможет выразить свое мнение, основываясь на фактах. Никто не продаёт футбол. ФИФА никогда не стала бы рассматривать такое предложение», — утверждается в заявлении.
Ещё более оптимистично звучали слова Инфантино, который подчёркивал, что создание фонда — золотая возможность резко ускорить развитие футбола во всем мире.
«Подчеркну: это всего лишь предложение, а не обязательство. Болельщики со всего мира получат неизмеримый выигрыш от этого потенциально революционного шага, потому что он преобразит футбол в их странах», — говорил швейцарец.
Впрочем, разъяснения от главного футбольного органа планеты выглядят скорее как попытка оправдаться — к тому же, весьма запоздалая. В Союзе европейских футбольных ассоциаций уже обсуждают даже сценарий с созданием альтернативного чемпионата мира: так называемый формат Глобальной лиги наций — с финальными турнирами на восемь команд, которым предшествуют региональные отборочные этапы.
Пока подобный вариант выглядит скорее как инструмент политического давления, чем готовый проект, однако сам факт его обсуждения показывает, насколько глубоко зашёл кризис. Более того, как выяснилось, в благие намерения Инфантино не верят даже в его ближайшем окружении.
На фоне скандала о немедленной отставке объявил старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро. В интервью Sky Sports он публично заявил, что, как преданный фанат футбола, не хочет иметь никакого отношения к проекту. Экс-глава Федерации футбола США подчеркнул, что продажа доли в чемпионате мира не отвечает долгосрочным интересам игры, а сама организация, располагающая многомиллиардными доходами и значительными резервами, не нуждается в подобных сделках.
Похоже, за считаные дни Инфантино лишился главного политического преимущества, которое обеспечивало ему почти десятилетнее правление, — ощущения, что мировой футбол неизменно остаётся на его стороне. Сегодня это уже не выглядит очевидным.