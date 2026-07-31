«Как вор среди ночи»: задумка ФИФА с фондом обернулась кризисом власти, от Инфантино открещиваются даже соратники

«Вы даже не представляете, как мы живём. В прошлом году Comores Télécom дала нам примерно €100—150 тыс. Как в таких условиях конкурировать с Марокко, Алжиром, Кот-д’Ивуаром? Мы не говорим, что африканские страны за или против, но нельзя отвергать это предложение, не изучив его. Если бы я был европейцем, возможно, у меня было бы другое мнение, но я живу в другой реальности. Легко сказать: “Надо отказаться”, — заявил он.