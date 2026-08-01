В Приморье возбудили дело после нападения медведя на сотрудницу зоопарка

Ранее в пятницу надзорное ведомство сообщило, что медведь напал на сотрудницу зоопарка «Дора» в Уссурийске и откусил ей часть руки. В минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшая госпитализирована, находится в реанимации на ИВЛ, она потеряла много крови.