В Приморье возбудили дело после нападения медведя на сотрудницу зоопарка

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после того, как медведь откусил часть руки сотруднице зоопарка в Приморье, сообщает прокуратура региона.
Ранее в пятницу надзорное ведомство сообщило, что медведь напал на сотрудницу зоопарка «Дора» в Уссурийске и откусил ей часть руки. В минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшая госпитализирована, находится в реанимации на ИВЛ, она потеряла много крови.
«Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)… поставлено на контроль», — говорится в сообщении.
Уссурийская городская прокуратура также проконтролирует и проверки, проводимые Государственной инспекцией труда.