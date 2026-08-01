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В Приморье возбудили дело после нападения медведя на сотрудницу зоопарка

В Уссурийске возбудили дело после нападения медведя на сотрудницу зоопарка.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после того, как медведь откусил часть руки сотруднице зоопарка в Приморье, сообщает прокуратура региона.

Ранее в пятницу надзорное ведомство сообщило, что медведь напал на сотрудницу зоопарка «Дора» в Уссурийске и откусил ей часть руки. В минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшая госпитализирована, находится в реанимации на ИВЛ, она потеряла много крови.

«Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)… поставлено на контроль», — говорится в сообщении.

Уссурийская городская прокуратура также проконтролирует и проверки, проводимые Государственной инспекцией труда.