Михайлов заявил, что IIHF надо разогнать после недопуска сборной России на ЧМ-2027

«IIHF надо разогнать! Потому что она не занимается развитием мирового хоккея, а занимается политикой. Это моё мнение. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется. Этих руководителей не меняют. Только в тоне приказа — только тогда может что-то измениться», — приводит его слова «Чемпионат».