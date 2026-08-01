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Михайлов заявил, что IIHF надо разогнать после недопуска сборной России на ЧМ-2027

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о решении совета Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных от турниров.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о решении совета Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных от турниров.

«IIHF надо разогнать! Потому что она не занимается развитием мирового хоккея, а занимается политикой. Это моё мнение. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется. Этих руководителей не меняют. Только в тоне приказа — только тогда может что-то измениться», — приводит его слова «Чемпионат».

Михайлов отметил, что спорт — это дружба, а международная федерация хоккея ссорит всех.

30 июля IIHF продлила отстранение российских команд на сезон-2026/27 «из-за сохраняющихся проблем с безопасностью и спортивной честностью».

Напомним, что российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

Ранее сообщалось, что CAS пока не получал отдельной апелляции от ФХР в связи с недопуском сборной России от IIHF.