Трамп: США могут прийти на Украину и забрать почти все по сделке о редкоземах

Кабинет министров Украины 1 мая 2025 года опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Верховной рады, проанализировав его положения, выразили недовольство условиями сделки, отметив, что она означает потерю Киевом части экономического суверенитета и при этом не включает гарантии безопасности, о которых много говорили в офисе Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее Рада 8 мая ратифицировала соглашение с США, а 12 мая Зеленский утвердил ратификацию.