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Военная операция на Украине. Онлайн

Российские ракеты и беспилотники поразили резервуар с ГСМ в порту Одесса, сухогруз и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода, задействованные в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.

ВС РФ поразили беспилотниками «Герань» и «Гербера» и барражирующим боеприпасом «Ланцетом» три судна, участвовавших в транспортировке оружия и других военных грузов, сообщили в Минобороны.

Житель Дмитровского района Орловской области, ранее получивший тяжелые ранения в результате атаки БПЛА, умер, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

За сутки в результате атак ударных беспилотников ВСУ и детонации взрывоопасных предметов 10 мирных жителей ДНР получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Основные события 1 августа — в онлайн-трансляции ТАСС.

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