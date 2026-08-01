Военная операция на Украине. Онлайн

ВС РФ поразили беспилотниками «Герань» и «Гербера» и барражирующим боеприпасом «Ланцетом» три судна, участвовавших в транспортировке оружия и других военных грузов, сообщили в Минобороны.
Житель Дмитровского района Орловской области, ранее получивший тяжелые ранения в результате атаки БПЛА, умер, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».
За сутки в результате атак ударных беспилотников ВСУ и детонации взрывоопасных предметов 10 мирных жителей ДНР получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Основные события 1 августа — в онлайн-трансляции ТАСС.