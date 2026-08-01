Замглавы МИД Грушко назвал молчанием ягнят то, что ЕС не замечает милитаризацию ФРГ

«Поразительно, что на этот счет молчит Европа. Такое молчание ягнят, хотя милитаризация Германии должна быть тем элементом, который должен насторожить европейское сообщество, исходя из тех исторических уроков, которые оно должно было извлечь из германского реваншизма, милитаризма, из тех трагедий, которые пришлось пережить всем европейским народом», — сказал замглавы МИД.