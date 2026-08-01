Боец устранил обрыв связи с полком, уничтожив два БПЛА ВСУ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Рядовой взвода связи ВС РФ Илья Оноприйчук устранил обрыв связи с командным пунктом полка, отбившись в ходе восстановления от двух украинских дронов, сообщили в Минобороны России.
«В ходе устранения обрыва линии связи Илья попал под минометный обстрел и подвергся атаке FPV-дронов противника. Несмотря на угрозу для жизни, действуя хладнокровно, смело и решительно, Илья уничтожил два FPV-дрона противника, выполнил поставленную боевую задачу, обеспечив тем самым непрерывную связь с командным пунктом полка», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что благодаря решительным действиям Оноприйчука связь была восстановлена, что позволило оперативно координировать действия подразделений ВС РФ.