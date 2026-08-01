В Белоруссии не подтвердили информацию о закрытии границы с Латвией

Ранее военный политолог прокомментировал усиление военной активности Германии у границ Белоруссии. Эксперт заявил, что Берлин наращивает военную инфраструктуру и развивает логистические возможности в регионе. По его мнению, особое внимание уделяется направлениям возле Белоруссии и Калининградской области. Также политолог связал эти действия с общей напряжённостью в Европе и изменением военной политики стран НАТО.