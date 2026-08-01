Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет пенсий работающих граждан

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Перерасчет пенсий работающих граждан в России пройдет с 1 августа этого года, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
«С 1 августа будут повышены пенсии работающим пенсионерам — будут учтен трудовой стаж и выплаченные работодателями страховые взносы за последние 12 месяцев работы», — сказал Ляшок.
Он уточнил, что с 1 августа увеличатся страховые пенсии по старости и инвалидности для граждан, которые работали в 2025 году. Повышение коснется тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы.
Кроме того, по словам эксперта, вырастут пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили ранее не учтенные при назначении выплаты страховые взносы.