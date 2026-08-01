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СМИ: США и Израиль готовят масштабные удары по энергоинфраструктуре Ирана

CBS: США и Израиль готовят масштабные удары по энергоинфраструктуре Ирана.

НЬЮ-ЙОРК, 1 авг — РИА Новости. Вашингтон и Тель-Авив готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.

«США и Израиль планируют провести одну из самых жестких на сегодняшний день кампаний бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана», — говорится в сообщении.

Атака возможна уже в эти выходные.

В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.

СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.

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