Белоусов отметил вклад тыловых служб в укрепление оборонного потенциала

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Тыловые службы ВС РФ обеспечивают войска всем необходимым, вносят весомый вклад в укрепление оборонного потенциала страны. Об этом говорится в приказе министра обороны России Андрея Белоусова.
1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил РФ.
«На протяжении многих лет тыловые службы обеспечивают войска всем необходимым для успешного ведения боевых действий, вносят весомый вклад в укрепление оборонного потенциала страны», — сказано в приказе министра обороны РФ.
Во время Великой Отечественной войны специалисты тыла проявляли истинное мужество и героизм, достойно решали важнейшие вопросы снабжения армии и флота боеприпасами, топливом, продовольствием, вещевым имуществом, восстанавливали автомобильные дороги и железнодорожные магистрали. Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие подразделений материально-техническое обеспечения демонстрируют самоотверженность и верность воинскому долгу.
«Благодаря высокому профессионализму и ответственности они эффективно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, обеспечивают защиту грузов, создают необходимые запасы материальных средств, осуществляют ремонт техники, доставку горючего и смазочных материалов к линии боевого соприкосновения», — подчеркнул министр.
Белоусов выразил уверенность, что личный состав и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников, совершенствовать свое мастерство, твердо стоять на страже национальных интересов Родины, а также пожелал всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества.