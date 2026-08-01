Белоусов отметил вклад тыловых служб в укрепление оборонного потенциала

Белоусов выразил уверенность, что личный состав и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников, совершенствовать свое мастерство, твердо стоять на страже национальных интересов Родины, а также пожелал всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества.