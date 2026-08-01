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Белоусов отметил вклад тыловых служб в укрепление оборонного потенциала

Министр обороны уверен, что личный состав службы продолжит совершенствовать свое мастерство и твердо стоять на страже национальных интересов Родины.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Тыловые службы ВС РФ обеспечивают войска всем необходимым, вносят весомый вклад в укрепление оборонного потенциала страны. Об этом говорится в приказе министра обороны России Андрея Белоусова.

1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил РФ.

«На протяжении многих лет тыловые службы обеспечивают войска всем необходимым для успешного ведения боевых действий, вносят весомый вклад в укрепление оборонного потенциала страны», — сказано в приказе министра обороны РФ.

Во время Великой Отечественной войны специалисты тыла проявляли истинное мужество и героизм, достойно решали важнейшие вопросы снабжения армии и флота боеприпасами, топливом, продовольствием, вещевым имуществом, восстанавливали автомобильные дороги и железнодорожные магистрали. Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие подразделений материально-техническое обеспечения демонстрируют самоотверженность и верность воинскому долгу.

«Благодаря высокому профессионализму и ответственности они эффективно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, обеспечивают защиту грузов, создают необходимые запасы материальных средств, осуществляют ремонт техники, доставку горючего и смазочных материалов к линии боевого соприкосновения», — подчеркнул министр.

Белоусов выразил уверенность, что личный состав и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников, совершенствовать свое мастерство, твердо стоять на страже национальных интересов Родины, а также пожелал всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества.