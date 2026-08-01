В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать арбуз

Как следует из рекомендаций ведомства, корка спелого арбуза должна быть твёрдой и блестящей, а ноготь не должен легко её протыкать. Окраска у хорошего плода яркая и контрастная, а светлое пятно на боку — максимально жёлтое, иногда с оранжевым оттенком.