В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать арбуз

Перед покупкой арбуза в первую очередь следует оценить целостность и твёрдость его корки, а также обратить внимание на цвет бочка, на котором плод лежал.
Об этом РИА Новости сообщает Роспотребнадзор.
Как следует из рекомендаций ведомства, корка спелого арбуза должна быть твёрдой и блестящей, а ноготь не должен легко её протыкать. Окраска у хорошего плода яркая и контрастная, а светлое пятно на боку — максимально жёлтое, иногда с оранжевым оттенком.
Усик и плодоножка у зрелого арбуза обычно сухие. При ударе ладонью плод должен вибрировать, при постукивании согнутым пальцем — издавать умеренно звонкий звук, а при сжатии вдоль — слабо потрескивать.
«Светлое пятно на боку — месте, на котором плод лежал на земле, — должно быть максимально жёлтым, иногда с оранжевым оттенком», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Мякоть спелого арбуза — сочная и нежная, без ослизнения, с вызревшими семенами чёрного или коричневого цвета. Лучше выбирать плод среднего размера, избегая как самых крупных, так и самых мелких. Разрезать арбуз на рынке или пробовать его на месте недопустимо: через место разреза быстро проникают микроорганизмы.
«Не рекомендуется выбирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз: плоды одной степени зрелости обычно не сильно различаются по размеру», — добавили в ведомстве.
Разрезанный арбуз нужно хранить только в холодильнике. Если появился кислый запах, есть такой плод нельзя.
Ранее Роспотребнадзор назвал правила выбора качественных продуктов на рынке.