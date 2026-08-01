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В МО РФ рассказали о пайках, которые получают бойцы на передовой

Заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров заявил, что они готовы к употреблению без разогрева и варки.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Основой питания военнослужащих, выполняющих задачи на передовой, составляют индивидуальные рационы питания (ИРП), готовые к употреблению без разогрева и варки. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров.

1 августа ежегодно отмечается День Тыла Вооруженных сил РФ.

«Обеспечение продовольствием военнослужащих на передовой, пожалуй, самая сложная и важнейшая задача по завершению всей цепочки продовольственного обеспечения. Она решается комбинированным способом, где главные критерии — это оперативность, скрытность и независимость от стационарных пунктов питания. Непосредственно на позициях и в опорных пунктах приготовление горячей пищи с использованием технических средств, как правило, невозможно, поэтому основу питания составляет носимый запас: ИРП, содержащие блюда, готовые к употреблению без разогрева, реторт-пакеты с готовыми блюдами, сублимированные продукты, не требующие варки. Для приготовления и разогрева пищи используются таблетки для разогрева, портативные газовые горелки», — информировал Петров.

По его словам, доставка продуктов на передовую осуществляется комбинированными способами: пешим порядком, когда продовольствие до позиций доставляется мелкими группами личного состава, с использованием БПЛА и роботизированных платформ, а также канатов и плотов для преодоления труднопроходимых участков местности.

«Использование современных технологий в сочетании с опытом Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, нестандартный и творческий подход к решению поставленных задач позволяют организовать качественное продовольственное обеспечение личного состава в любых условиях обстановки», — добавил Петров.

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