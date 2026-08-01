Новости СВО 1 августа: ВС РФ освободили Веровку и Стенки, бои у Дружковки, Трамп отправляет спецпосланников договариваться с Зеленским

— Данная стела находится на въезде в Алексеево-Дружковку. Это менее чем в 7 км от самой Дружковки. А наши штурмовики сейчас уже не только у этой стелы, а уже идут уличные бои в Алексеево-Дружковке и продолжается зачистка в Осыково, — сообщил Кукушкин.