В России начали маркировать мясную продукцию

В начале года ЦРПТ запустил программу поддержки производителей и импортеров мясной продукции и бакалеи, которые начинают маркировать мясные изделия с 1 августа 2026 года, а также колбасные изделия с 1 октября. Предприниматели из реестра МСП смогут получить компенсацию до 50% затрат на приобретение оборудования для маркировки.