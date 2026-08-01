В ВС РФ ожидают новую версию полевого комплекта обмундирования бойцов

Генерал-майор отметил, что в зоне специальной военной операции бойцы получают комплекты полевого обмундирования ВКПО 3.1, которые пришли на смену предыдущим версиям. «Этот комплект является одним из ключевых элементов современной экипировки, и, как отмечают военнослужащие, оказался настолько удачен, что перешивать и подгонять его под себя практически не требуется. Военнослужащие также положительно отзываются о материале и износостойкости новых комплектов», — подчеркнул Петров.