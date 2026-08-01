В ВС РФ ожидают новую версию полевого комплекта обмундирования бойцов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Поступление следующей версии полевого комплекта обмундирования бойцов ВКПО 4.0 ожидают в войсках, хотя базовое оснащение в виде ВКПО 3.1 не требует модернизаций. Об этом заявил журналистам заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров.
1 августа ежегодно отмечается День Тыла Вооруженных сил РФ.
«В войсках уже ожидают появления следующей версии полевого комплекта обмундирования — ВКПО 4.0, что свидетельствует о постоянном плодотворном развитии в этом вопросе», — сказал Петров.
Генерал-майор отметил, что в зоне специальной военной операции бойцы получают комплекты полевого обмундирования ВКПО 3.1, которые пришли на смену предыдущим версиям. «Этот комплект является одним из ключевых элементов современной экипировки, и, как отмечают военнослужащие, оказался настолько удачен, что перешивать и подгонять его под себя практически не требуется. Военнослужащие также положительно отзываются о материале и износостойкости новых комплектов», — подчеркнул Петров.
По его оценке, в отличие от предыдущих образцов, ВКПО 3.1 значительно выигрывает по удобству и эргономике — комплект изначально спроектирован с учетом необходимости носить бронезащиту и выполнять боевые задачи.
«ВКПО 3.1 зарекомендовал себя с лучшей стороны. Бойцы и командиры хвалят комплект за практичность и надежность. Важно, что современный подход к экипировке позволяет военнослужащим самим формировать свой комплект под конкретные задачи, при этом базовое оснащение в виде ВКПО 3.1 уже не требует модернизаций — оно работает сразу», — добавил Петров.