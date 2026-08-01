В МО РФ рассказали, как доставляют топливо на передовую

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Тыловая служба ВС РФ использует беспилотники-курьеры и бойцов на электросамокатах для доставки топлива на передовую, сообщил журналистам заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров.
1 августа ежегодно отмечается День Тыла Вооруженных сил РФ.
«Служба ГСМ делает упор на технику, которая сочетает в себе защиту от БПЛА, высокую мобильность и автономность. Современными типами автомобильных средств заправки и транспортирования горючего (АСЗТГ), применяемыми специалистами округа, являются защищенные топливозаправщики AT3−8−4320 и АТЗ-7,5−5557, многофункциональные заправщики, работающие одновременно и с маслами, и со спецжидкостями, тактическая малая техника — для доставки ГСМ на передовые позиции активно используют маневренные багги, мотоциклы и электросамокаты, беспилотники-курьеры, а также наземные роботехнические комплексы», — сказал Петров.
Он добавил, что доставка топлива проходит через многие ступени. Сначала горючее доставляют с баз на полевые склады в тылу, откуда его развозят малогабаритным транспортом и багги. Для хранения топлива вместо крупных ангаров, которые легко заметить, используют эластичные резервуары, которые можно быстро замаскировать или даже закопать, а также «подземные города» — склады на глубине до 5 метров, защищающие от дронов и осколков. Машины с топливом движутся по одиночке, пункты заправки постоянно меняются, на технику ставят сетчатые мангалы, а в кабине обязательно сидит стрелок для борьбы с беспилотниками.