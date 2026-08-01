В МО РФ рассказали, как доставляют топливо на передовую

Он добавил, что доставка топлива проходит через многие ступени. Сначала горючее доставляют с баз на полевые склады в тылу, откуда его развозят малогабаритным транспортом и багги. Для хранения топлива вместо крупных ангаров, которые легко заметить, используют эластичные резервуары, которые можно быстро замаскировать или даже закопать, а также «подземные города» — склады на глубине до 5 метров, защищающие от дронов и осколков. Машины с топливом движутся по одиночке, пункты заправки постоянно меняются, на технику ставят сетчатые мангалы, а в кабине обязательно сидит стрелок для борьбы с беспилотниками.