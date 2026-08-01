Трамп не смог обозначить сроки завершения войны с Ираном

«Это всегда сложно делать, — сказал он в интервью американскому журналисту Стиву Груберу в ответ на соответствующий вопрос. — Вьетнам продолжался 21 год, мы на пятом месяце (войны с Ираном — прим. ТАСС) и говорят, что это слишком долго. Жалуются те же люди, что держали нас во Вьетнаме 21 год. Это политика и это ужасно».