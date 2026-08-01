США сообщили о перенаправлении 30 судов с возобновления морской блокады Ирана

«На 31 июля CENTCOM перенаправил 30 коммерческих судов, вывел из строя 2 и высадился еще на 2 для обеспечения полного соблюдения [блокады]», — говорится в сообщении, размещенном на странице командования в X. ВС США разрешили проход примерно 30 судов с целью доставки гуманитарной помощи.