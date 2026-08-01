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США сообщили о перенаправлении 30 судов с возобновления морской блокады Ирана

Еще два корабля американские силы вывели из строя.

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Американские военные вынудили экипажи 30 торговых судов изменить курс с момента возобновления морской блокады иранских портов. Об этом сообщило в пятницу Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«На 31 июля CENTCOM перенаправил 30 коммерческих судов, вывел из строя 2 и высадился еще на 2 для обеспечения полного соблюдения [блокады]», — говорится в сообщении, размещенном на странице командования в X. ВС США разрешили проход примерно 30 судов с целью доставки гуманитарной помощи.

По словам CENTCOM, в Ближневосточном регионе насчитывается свыше 20 американских кораблей. США возобновили морскую блокаду Ирана 14 июля.

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