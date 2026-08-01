Трамп допустил, что до конца его срока Гренландия окажется под контролем США

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America’s Voice фактически допустил, что к концу его второго срока на посту главы государства Гренландия окажется под оперативным контролем Вашингтона.
Ведущий Стив Грубер напомнил, что ранее прогнозировал переход Гренландии под оперативный контроль США во время второго президентского срока Трампа. «Вы окажетесь правы, если сделали это (поставили на это — прим. ТАСС). Гренландия очень важна, — ответил на это Трамп. — Вам стоит сделать такую ставку».
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. Трамп неоднократно заявлял, что США нужна Гренландия для обеспечения безопасности.