Трамп допустил, что до конца его срока Гренландия окажется под контролем США

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. Трамп неоднократно заявлял, что США нужна Гренландия для обеспечения безопасности.