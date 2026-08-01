Хуситы заявили, что вынудили восемь саудовских танкеров изменить маршрут

ДОХА, 1 августа. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) утверждает, что заставило восемь нефтяных танкеров Саудовской Аравии изменить курс и направиться в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении вооруженных сил мятежников.
«В рамках закрепления формулы “блокада за блокаду” и в результате ужесточения нашими вооруженными силами морской блокады нефтяных судов саудовского врага восемь танкеров были вынуждены изменить курс», — указывается в тексте. В заявлении подчеркивается, что мятежники продолжат морскую блокаду Саудовской Аравии и будут атаковать ее суда везде, где смогут до них добраться.
30 июля Саудовская Аравия и несколько других государств объявили о создании морской коалиции со штаб-квартирой в Эр-Рияде для защиты свободы судоходства, международных торговых путей и поставок энергоносителей в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море и Аденском заливе. По информации катарского телеканала Al Jazeera, к альянсу присоединились Бангладеш, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Пакистан, Сомали, Судан и Турция.
20 июля военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа объявил о введении запрета на морское судоходство в отношении Саудовской Аравии. В связи с этим возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция 21 июля заявила о начале реализации мер по защите торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Позже мятежники объявили о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников двум саудовским нефтяным танкерам в ответ на нарушение объявленной ими морской блокады королевства. Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по танкеру Encelia, отметив, что все члены экипажа находятся в безопасности. В ответ аравийская коалиция нанесла удары по военным объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда. 25 июля мятежники заявили об атаке на объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco в портовых городах Джизан и Янбу с использованием ракет и беспилотников.