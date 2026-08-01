Хуситы заявили, что вынудили восемь саудовских танкеров изменить маршрут

20 июля военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа объявил о введении запрета на морское судоходство в отношении Саудовской Аравии. В связи с этим возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция 21 июля заявила о начале реализации мер по защите торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Позже мятежники объявили о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников двум саудовским нефтяным танкерам в ответ на нарушение объявленной ими морской блокады королевства. Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по танкеру Encelia, отметив, что все члены экипажа находятся в безопасности. В ответ аравийская коалиция нанесла удары по военным объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда. 25 июля мятежники заявили об атаке на объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco в портовых городах Джизан и Янбу с использованием ракет и беспилотников.