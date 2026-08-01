Трамп хотел бы быть следующим президентом США

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в шутку сказал, что хотел бы быть и следующим президентом США.
«Я говорю, что хотел бы быть следующим человеком, который займет пост [президента], потому что следующий президент будет казаться супергением, так как будут открыты заводы, будут рабочие места, страна будет восстановлена, а в заслугу это поставят ему», — сказал он в интервью телеканалу Real America’s Voice.
По закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции США, которая была принята в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Тем не менее действующий американский лидер неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок.
Трамп вторично одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от Демократической партии Камале Харрис. В первый раз он возглавлял американскую администрацию в 2017—2021 годах.