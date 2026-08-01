Трамп хотел бы быть следующим президентом США

«Я говорю, что хотел бы быть следующим человеком, который займет пост [президента], потому что следующий президент будет казаться супергением, так как будут открыты заводы, будут рабочие места, страна будет восстановлена, а в заслугу это поставят ему», — сказал он в интервью телеканалу Real America’s Voice.