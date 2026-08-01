Взрывы прогремели в Днепропетровске при воздушной тревоге

Взрывы раздались в Днепропетровске на фоне действующей в части области воздушной тревоги.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
«В Днепропетровске раздались взрывы», — говорится в публикации.
Ранее в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы.
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