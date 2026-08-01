CBS: США и Израиль готовят масштабные удары по энергоинфраструктуре Ирана

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт об ударах по энергетической инфраструктуре.
«США и Израиль планируют провести одну из самых жёстких кампаний бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что удары могут быть нанесены в эти выходные.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
По словам президента США Дональда Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.