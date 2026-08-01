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CBS: США и Израиль готовят масштабные удары по энергоинфраструктуре Ирана

Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре на территории Ирана, сообщает CBS.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по территории Ирана, сообщает CBS.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт об ударах по энергетической инфраструктуре.

«США и Израиль планируют провести одну из самых жёстких кампаний бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что удары могут быть нанесены в эти выходные.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По словам президента США Дональда Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.

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