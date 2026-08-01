Движение в центре Москвы ограничат из-за велогонки 1 августа

В субботу, 1 августа, из-за велогонки «Вечернее Садовое кольцо» и ночного велофестиваля перекроют Садовое кольцо и ряд центральных улиц.
Об этом сообщает РИА Новости.
С полуночи до 17:00 мск 1 августа движение по одной полосе в каждом направлении ограничат на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской. Полностью закроют проезд Девичьего Поля от Зубовской до Плющихи.
С 15:00 мск 1 августа до 01:00 мск 2 августа перекроют Садовое кольцо и участок Зубовской улицы от проезда Девичьего Поля до Садового кольца. После 17:00 мск и до окончания велофестиваля закроют Большую Пироговскую улицу от улицы Еланского до Зубовской улицы.
В период перекрытий будет затруднён подъезд к нескольким объектам со стороны Садового кольца, в том числе к торговым центрам «Атриум», «Павелецкая Плаза», «Смоленский Пассаж», к Парку Горького, театрам и вокзалам.
29 июня сообщалось, что власти Москвы временно ограничат движение транспорта на ряде улиц в центре, на западе и северо-западе столицы в связи с проведением Московского ночного велофестиваля.