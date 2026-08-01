Движение в центре Москвы ограничат из-за велогонки 1 августа

С полуночи до 17:00 мск 1 августа движение по одной полосе в каждом направлении ограничат на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской. Полностью закроют проезд Девичьего Поля от Зубовской до Плющихи.