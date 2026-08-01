США начали вывод войск и техники из Иракского Курдистана

Как уточняется в публикации, процесс вывода стартовал еще на прошлой неделе и продолжается до сих пор. Большая часть военнослужащих и тяжелой техники уже покинула базу. При этом источники подчеркивают, что некоторые другие оборонительные комплексы пока остаются на месте.