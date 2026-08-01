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США начали вывод войск и техники из Иракского Курдистана

Американское командование вывело основную часть воинского контингента и тяжелой техники с военного объекта в аэропорту Эрбиля, расположенного в Иракском Курдистане.

Американское командование вывело основную часть воинского контингента и тяжелой техники с военного объекта в аэропорту Эрбиля, расположенного в Иракском Курдистане. Об этом 1 августа сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно данным издания, среди передислоцированного вооружения — мобильные зенитные ракетные комплексы Patriot, используемые для обнаружения и уничтожения ракет, беспилотников и иных воздушных целей. В настоящий момент местонахождение этих систем остается неизвестным.

Как уточняется в публикации, процесс вывода стартовал еще на прошлой неделе и продолжается до сих пор. Большая часть военнослужащих и тяжелой техники уже покинула базу. При этом источники подчеркивают, что некоторые другие оборонительные комплексы пока остаются на месте.

Один из собеседников портала, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что в Вашингтоне сейчас рассматривают Иракский Курдистан как второстепенное направление, уступающее по значимости зоне Персидского залива и Иордании. В связи с этим, как пишет Al-Monitor, переброска Patriot из Ирака ставит под вопрос наличие достаточного количества перехватчиков у США в регионе.

Региональные чиновники, в свою очередь, назвали происходящее «стандартной» процедурой. По их словам, эти мероприятия укладываются в обязательства Штатов по сокращению военного присутствия в Ираке.

Ранее, в 2024 году, официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади подтверждал, что первый этап вывода американских войск из страны должен завершиться в 2025 году. Тогда он напоминал о двустороннем соглашении «Завершение совместной международной коалиционной миссии», одобренном профильным комитетом. Согласно этим договоренностям, первый этап запланирован на сентябрь 2025-го, второй — на сентябрь 2026-го.

Ранее мы писали: Американский лидер заявил, что хотел бы снова занять свой пост.

Читайте также: США и Израиль нацелились на иранские НПЗ и электростанции.

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