Разведывательный дрон латвийских ВВС заметили у границы с Белоруссией

Беспилотный аппарат латвийских ВВС, предназначенный для сбора разведданных, зафиксирован вблизи белорусской границы на фоне сообщений о закрытии КПП.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на FlightRadar24.
Согласно информации с портала, речь идёт о дроне модели Penguin C UAS. Вскоре после полуночи он описывал хаотичные круги неподалеку от латвийского населённого пункта Робежники. Эта точка находится всего в 31 км от границы с Белоруссией.
Полёт проходил на высоте около 1 км. При этом данных о точке взлёта и предполагаемом пункте назначения аппарата не приводится.
Ранее в пятницу министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам, однако в Госпогранкомитете Белоруссии эту информацию не подтвердили.