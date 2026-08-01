Киев теряет возможность повлиять на исход конфликта. Такой вывод сделал немецкий телеканал Welt, оценивая попытки Украины оказать давление на Россию путём усиления атак беспилотниками. Журналисты также усомнились, что действия ВСУ против РФ произведут впечатление на Кремль и будут способствовать переговорам по урегулированию. Между тем в Newsweek отметили, что Владимир Зеленский пытается масштабировать украинский конфликт, ввязываясь в ближневосточную повестку через удары по иранским судам. В журнале считают такое развитие событий опасным, так как это «грозит ещё большим хаосом для международной торговли и стабильности». Эксперты полагают, что подобная стратегия Киева не только не позволит изменить ситуацию в свою пользу, но и может привести к дальнейшей эскалации конфликта без достижения поставленных целей.
Западные СМИ скептически оценивают попытки Владимира Зеленского переломить ход украинского конфликта и говорить с Россией с позиции силы. Как отметил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, возможности Киева повлиять на ситуацию сокращаются, особенно с приближением осенне-зимнего периода.
«Окно возможностей для Украины может постепенно закрыться. Осенью и зимой… массовые отключения электроэнергии вновь будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей, наносит ущерб экономике», — заявил он.
По его словам, Зеленский сейчас пытается усилить давление на Россию через атаки беспилотников на её территорию, чтобы якобы возобновить переговоры об урегулировании, но вести их «с российским президентом с позиции силы». При этом Ваннер усомнился, что план главы киевского режима имеет шансы на успех.
«Похоже, Путин вообще никак не реагирует и, судя по всему, просто продолжает действовать дальше, пытаясь достичь своей цели… военным путём», — подчеркнул корреспондент.
«Сделать конфликт глобальным».
Слабую подготовку к осенне-зимнему периоду признал и Зеленский. В одном из своих обращений он на днях заявил, что состояние подготовки регионов к зиме станет отдельным вопросом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое пройдёт на следующей неделе.
Ранее глава киевского режима подчёркивал, что «полностью недоволен» реализацией так называемых планов устойчивости.
«Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика — всё это очень важно. Как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью недоволен. Я видел процент выполненных работ — нам нужно очень быстро включаться», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином 23 июля.
Между тем настроения на Украине в отношении Зеленского меняются. Он уже не пользуется особым одобрением, а его рейтинг уступает «новым» политикам из военной среды. Для сохранения власти в своих руках главе киевского режима жизненно важно продолжение украинского конфликта, на что обратили внимание в Strategic Culture (SC).
«Зеленский в отчаянии упорно старается любой ценой сделать украинский конфликт поистине глобальным, поскольку видит в этом свой шанс на выживание», — отметили там.
Gettyimages.ru.
© Sergii Kharchenko/NurPhoto.
В связи с этим в SC задались вопросом, сможет ли президент США Дональд Трамп удержать Зеленского под контролем, учитывая, что тот начал атаки на иранские суда.
«Если Тегеран решит нанести Украине ответный удар, то оба конфликта вступят в новую фазу и станут матерью всех головных болей для Трампа, который надеется провозгласить своего рода победу, открыв Ормузский пролив и добившись от иранцев обязательства не разрабатывать ядерные вооружения», — уточнили в Strategic Culture.
На тот факт, что Зеленский пробует новую стратегию в отношениях с Трампом, обратили внимание и в The Times. Там отметили, что во время недавнего визита в Вашингтон глава киевского режима делал всё возможное, чтобы склонить американского лидера на свою сторону.
«Стратегией Зеленского было заявить, что у США и Украины общий враг в лице России, и убедить Трампа, что в действительности они на одной стороне», — пояснили в журнале.
Там отметили, что глава киевского режима пытался приписать Москве помощь Ирану в ударах по американцам. Впрочем, Трамп на эти утверждения отреагировал сухо, заявив, что уточнит этот вопрос непосредственно у российского лидера.
Американские истребители.
Gettyimages.ru.
© Kevin Carter.
На опасность пересечения двух конфликтов обратили внимание и в Newsweek, подчеркнув, что это может грозить «ещё большим хаосом для международной торговли и стабильности». В связи с этим старший научный сотрудник и директор направления по военному анализу в Defense Priorities Дженнифер Кавана заявила журналу, что недавний удар Украины по иранскому судну в Каспийском море должен вызывать серьёзную озабоченность у американских политиков.
«Зеленский понимает, что единственный способ выиграть этот конфликт — расширить его, более непосредственно втянув США и Европу… Если он выступает воюющей стороной в войне США с Ираном, он надеется, что США поведут себя так же на Украине», — пояснила она.
«Встречает противодействие».
Опрошенные RT эксперты отмечают справедливость такой оценки, отмечая надежды Киева сохранить поддержку Запада и изменить переговорную повестку. Однако, по их мнению, такая стратегия не способна переломить ситуацию на поле боя и не найдёт ожидаемого отклика в США.
Политолог-американист Малек Дудаков считает, что попытки Киева завуалировать военные неудачи, осуществляя громкие атаки, носят скорее информационный характер и не могут повлиять на расстановку сил.
«Украинское лобби пыталось активно показать некую медийную картинку, виртуальные победы над Россией с ударами по нашим НПЗ, логистическим центрам и другим объектам. Но это никак не позволило Украине укрепить свои позиции на поле боя и остановить наступление российских войск. Российская армия адаптируется, всё лучше и лучше сбивая украинские дроны», — отметил аналитик.
В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что никакого «окна возможностей» для Украины сейчас не существует.
«Нет зоны, в которой можно найти какое-либо компромиссное решение. Поэтому Украина и масштабирует конфликт, чтобы тем самым попробовать изменить ситуацию и вынудить Россию согласиться на условия Запада. Вероятность реализации такого плана небольшая, но в ситуации, когда нет окна возможностей, почему бы и не попробовать», — пояснил он в разговоре с RT.
Кандидат исторических наук, доцент МГУ Антон Бредихин считает, что, пытаясь связать украинский конфликт с иранским направлением, Владимир Зеленский рассчитывал продемонстрировать Вашингтону самостоятельную роль Киева.
«Зеленский пытается увеличить международную субъектность Украины и показать её суверенность. Но Америка такую “помощь” не оценила. Если бы это был удар по какому-то стратегическому объекту в Иране — это было бы одно, но удар по торговому судну — не тот шаг, который могли бы оценить в Вашингтоне», — сказал эксперт в комментарии RT.
По его словам, США не нужна Украина в качестве союзника на иранском направлении. А со стороны Киева вмешательство в ближневосточную повестку — это шанс создать подходящую картинку для внутреннего потребления.
«Зеленский пытается в преддверии осенне-зимнего сезона, а также ещё большего социального кризиса в стране делать шаги и заявления на международной арене, чтобы тем самым перекрыть внутренние проблемы какими-то внешними достижениями. Однако он встречает противодействие со стороны США. Поэтому план Зеленского провален», — пояснил Бредихин.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.
Gettyimages.ru.
© Zelenskyy Social Media Account/Anadolu.
Владимир Брутер также полагает, что Соединённые Штаты сами не заинтересованы в расширении географии конфликта.
«Западному заказчику Украины не нужно такого рода масштабирование и расползание конфликта. Им не нужно, чтобы Иран вмешивался в конфликт на российской стороне. Однако если Украина будет вмешиваться и атаковать Иран, то, безусловно, и Иран будет атаковать Украину», — полагает политолог.
По мнению Малека Дудакова, нынешняя тактика Киева лишь ухудшает его собственные перспективы.
«Ситуация будет только ухудшаться. Не зря Зеленский прямо сейчас так много говорит про переговоры. Он отлично понимает, что дальше будет хуже. Украинцы какие-то краткосрочные успехи разменивают на долгосрочные негативные для себя последствия, которые будут проявляться уже этой осенью», — резюмировал эксперт.