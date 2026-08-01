Киев теряет возможность повлиять на исход конфликта. Такой вывод сделал немецкий телеканал Welt, оценивая попытки Украины оказать давление на Россию путём усиления атак беспилотниками. Журналисты также усомнились, что действия ВСУ против РФ произведут впечатление на Кремль и будут способствовать переговорам по урегулированию. Между тем в Newsweek отметили, что Владимир Зеленский пытается масштабировать украинский конфликт, ввязываясь в ближневосточную повестку через удары по иранским судам. В журнале считают такое развитие событий опасным, так как это «грозит ещё большим хаосом для международной торговли и стабильности». Эксперты полагают, что подобная стратегия Киева не только не позволит изменить ситуацию в свою пользу, но и может привести к дальнейшей эскалации конфликта без достижения поставленных целей.