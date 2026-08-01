CBS: США и Израиль планируют нанести удары по Ирану в ближайшие дни

Как добавили источники CBS News, Израиль координирует свои действия с США. Окончательное решение о нанесении ударов предстоит принять президенту США Дональду Трампу. Власти двух стран обсуждали, что атака должна завершиться до понедельника, когда откроются финансовые рынки. Собеседники указали на беспокойство о том, что бомбардировки могут повлиять на экономики США и других стран.