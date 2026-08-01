В России ввели обязательную маркировку мясной продукции

Маркировка мясной продукции, за исключением колбас, стала обязательной с 1 августа.
Об этом РИА Новости сообщили в Центре развития перспективных технологий.
Как уточнили в компании, на первом этапе маркировка охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке.
Для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября. Тогда же требования станут обязательными для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
«Маркировка с 1 августа 2026 года становится обязательной для производителей и импортёров мясных изделий», — заявили в ЦРПТ.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой указывать на продуктах дату приготовления и дату фасовки.