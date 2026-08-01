Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ввели обязательную маркировку мясной продукции

Маркировка мясной продукции, за исключением колбас, стала обязательной с 1 августа.

Источник: RT на русском

Маркировка мясной продукции, за исключением колбас, стала обязательной с 1 августа.

Об этом РИА Новости сообщили в Центре развития перспективных технологий.

Как уточнили в компании, на первом этапе маркировка охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке.

Для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября. Тогда же требования станут обязательными для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

«Маркировка с 1 августа 2026 года становится обязательной для производителей и импортёров мясных изделий», — заявили в ЦРПТ.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой указывать на продуктах дату приготовления и дату фасовки.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше