СМИ: США и Израиль готовят масштабные удары по энергоинфраструктуре Ирана

Американская сторона в ночь на 8 июля возобновила атаки на Исламскую Республику Иран, мотивируя это нападениями на коммерческие суда в Ормузском проливе. В Тегеране эти действия расценили как нарушение ранее достигнутых договоренностей и нанесли ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке. Обострение ситуации произошло спустя три недели после подписания сторонами меморандума о завершении конфликта.