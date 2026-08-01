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СМИ: США и Израиль готовят масштабные удары по энергоинфраструктуре Ирана

По данным телеканала CBS, ссылающегося на источники, США и Израиль готовят масштабные удары по иранской энергетической инфраструктуре.

Источник: Reuters

В сообщении отмечается: «США и Израиль планируют провести одну из самых жестких на сегодняшний день кампаний бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана».

Нанесение ударов не исключается в предстоящие выходные.

Американская сторона в ночь на 8 июля возобновила атаки на Исламскую Республику Иран, мотивируя это нападениями на коммерческие суда в Ормузском проливе. В Тегеране эти действия расценили как нарушение ранее достигнутых договоренностей и нанесли ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке. Обострение ситуации произошло спустя три недели после подписания сторонами меморандума о завершении конфликта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп в минувшую пятницу распорядился приостановить атаки. Однако в ночь на среду иранская сторона объявила о новых ответных действиях в связи с повторной агрессией Вашингтона.

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