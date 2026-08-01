СМИ: OpenAI обнаружила утечку при расследовании взлома Hugging Face

Как указал один из источников, инциденты с агентами ИИ носили ограниченный характер и, судя по имеющимся данным, ни один из них не вышел за пределы сети OpenAI. Несколько источников также подчеркнули, что эксперты других компаний анализируют данные компании с начала года, чтобы определить обстоятельства произошедшего.