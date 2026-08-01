ВС России сбили семь БПЛА ВСУ в небе над Севастополем

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем семь БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 23.47 по московскому времени.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито семь БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны», — говорится в сообщении, размещенном в официальном канале губернатора на платформе «Макс».
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