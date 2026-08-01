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«Придём и заберём всё»: Трамп раскрыл детали сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных металлах предоставляет Вашингтону возможность получать доступ к местным ресурсам практически без ограничений.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных металлах предоставляет Вашингтону возможность получать доступ к местным ресурсам практически без ограничений. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью журналисту Стиву Груберу, назвав документ «очень хорошей сделкой».

По словам главы Белого дома, украинские территории богаты полезными ископаемыми, а действующий контракт позволяет американской стороне в любое время прибыть в страну и забрать «практически все, что захотим». Трамп подчеркнул, что речь идет о выгодных условиях для США.

Текст соглашения был обнародован украинским правительством 1 мая 2025 года. Документ сразу же подвергся жесткой критике со стороны депутатов Верховной рады: парламентарии обратили внимание на риск утраты экономического суверенитета и отсутствие в документе гарантий безопасности для Киева.

Тем не менее, 8 мая Рада ратифицировала сделку, а 12 мая ее утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом, несмотря на опасения оппозиции, соглашение вступило в силу. На данный момент украинские власти не комментируют заявления Трампа о «неограниченном доступе» к недрам страны.

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