Правительство одобрило проект соглашения с КНДР о признании образования

Положения этого соглашения будут применяться к образованию и квалификациям, которые подтверждены документами, полученными в образовательных организациях с государственной аккредитацией, а также к ученым степеням, присужденным в соответствии с законодательством каждой из сторон. Кроме того, действие документа будет распространяться также на образование, квалификации и ученые степени, полученные в России и КНДР до вступления в силу этого соглашения.