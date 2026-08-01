Правительство одобрило проект соглашения с КНДР о признании образования

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения с КНДР о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, указано в документе кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Проект соглашения, согласованный с МИД России и другими органами власти, был представлен Минобрнауки и предварительно проработан с корейской стороной. Минобрнауки также поручено провести дальнейшие переговоры с КНДР и по достижении договоренности подписать документ от имени правительства России.
Как указано в проекте, стороны намерены принять соглашение в этой сфере, исходя из дружественных отношений между Россией и КНДР, основанных на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, и желая укреплять обмены и сотрудничество в сфере образования.
Положения этого соглашения будут применяться к образованию и квалификациям, которые подтверждены документами, полученными в образовательных организациях с государственной аккредитацией, а также к ученым степеням, присужденным в соответствии с законодательством каждой из сторон. Кроме того, действие документа будет распространяться также на образование, квалификации и ученые степени, полученные в России и КНДР до вступления в силу этого соглашения.
Согласно проекту, соглашение планируют заключить на пять лет, а в дальнейшем автоматически продлевать на последующие пятилетние периоды, пока одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие документа.