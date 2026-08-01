Трамп: Сделка с Украиной по ресурсам позволяет забрать всё, что США захотят

Речь идет о соглашении, которое представители США и Украины подписали в Вашингтоне в апреле 2025 года. Документ предусматривает создание совместного фонда для работы с природными ресурсами и компенсации американских расходов. Позже Трамп сообщил, что после заключения сделки у США появилась «небольшая доля» украинской земли. При этом подробности того, как именно будет реализовываться доступ к ресурсам, стороны публично не раскрывали.