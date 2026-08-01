Кандидат от Лейбористской партии победила на выборах мэра Манчестера

Выборы прошли по так называемой системе двух голосов: каждый избиратель имел возможность указать в бюллетене не только свой первый выбор, но и второго наиболее предпочтительного кандидата. Сперва считались голоса, подданные за «первые номера». В первом раунде ни один из семи политиков, участвовавших в выборах, не набрал более 50% голосов. За Крэйг проголосовали 47,1% избирателей, а за Эстли — 21%. В связи с этим был произведен подсчет «вторых голосов», отданных за двух наиболее популярных кандидатов. При объявлении итоговых результатов суммировались все голоса, полученные Крэйг и Эстли.