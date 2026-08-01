Кандидат от Лейбористской партии победила на выборах мэра Манчестера

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Кандидат от правящей Лейбористской партии Великобритании Бев Крэйг победила на выборах мэра графства Большой Манчестер. Об этом свидетельствуют итоги голосования, прошедшего 30 июля.
За 41-летнюю Крэйг, которая с декабря 2021 года возглавляла городской совет Манчестера, проголосовали 309,5 тыс. человек. Ее главным конкурентом была депутат горсовета от правопопулистской партии Reform UK Шан Эстли. Он набрала 157,2 тыс. голосов.
Выборы прошли по так называемой системе двух голосов: каждый избиратель имел возможность указать в бюллетене не только свой первый выбор, но и второго наиболее предпочтительного кандидата. Сперва считались голоса, подданные за «первые номера». В первом раунде ни один из семи политиков, участвовавших в выборах, не набрал более 50% голосов. За Крэйг проголосовали 47,1% избирателей, а за Эстли — 21%. В связи с этим был произведен подсчет «вторых голосов», отданных за двух наиболее популярных кандидатов. При объявлении итоговых результатов суммировались все голоса, полученные Крэйг и Эстли.
Явка составила 25,1%. Выборы были проведены после отставки предыдущего мэра Большого Манчестера Энди Бернэма, который был избран в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента, а затем стал лидером Лейбористской партии и премьер-министром Соединенного Королевства.