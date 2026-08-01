Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки США и Израиля

Tasnim: Иран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки США и Израиля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Высокопоставленный источник в сфере безопасности прокомментировал агентству Tasnim сообщения о возможных атаках США и Израиля на Иран, указав, что у Тегерана подготовлен масштабный «план ответа» в случае вооруженных действий.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, они возможны уже в выходные.

«Заявления американских СМИ о возможных атаках на иранскую инфраструктуру мы рассматриваем как безумие. Мы подготовили масштабный план ответа, включающий критические объекты инфраструктуры сионистского режима и энергетическую инфраструктуру США в регионе», — заявил источник агентству.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше