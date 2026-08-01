Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдёт под контроль США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что допускает переход Гренландии под контроль США.
Он уточнил, что Гренландия окажется под «оперативным контролем Соединённых Штатов» до окончания его второго президентского срока. Трамп посоветовал «поставить» на это.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу Real America s Voice. Ведущий рассказал о своём прогнозе, согласно которому остров окажется под контролем США.
«Вам стоит сделать эту ставку», — ответил Трамп.
Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия может стать частью Соединённых Штатов. Власти острова и Дании, в состав которой он входит, потребовали уважать их территориальную целостность.
Ранее экономист Джеффри Сакс допустил, что Трамп может попытаться захватить Гренландию. Он считает, что президент США продолжит добиваться своих целей, несмотря на международную реакцию.