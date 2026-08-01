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Мошенники начали выдавать себя за промоутеров известных компаний

Шейкин: мошенники начали выдавать себя за промоутеров известных компаний.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мошенники притворяются промоутерами крупных компаний и предлагают заходить на фейковые сайты или скачивать приложения за вознаграждение, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

«В общественных местах с большим потоком людей мошенники могут выдавать себя за промоутеров известных компаний и предлагать прохожим установить приложение, сменить основной браузер или перейти по QR-коду ради бонуса», — сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что сам по себе QR-код не взламывает устройство.

«Опасность начинается после перехода по нему, если человека направляют на поддельный сайт, предлагают скачать приложение вне официального магазина или предоставить незнакомому сервису доступ к уведомлениям, экрану и другим функциям телефона», — добавил парламентарий.

По словам Шейкина, под видом браузера или приложения для участия в акции пользователю могут предложить установить вредоносную программу.

«Главный признак риска — просьба выполнить какое-либо действие под давлением времени: перейти по QR-коду, что-то установить или показать экран. Проверять подобные промоакции нужно только через официальный сайт компании. Если файл предлагают скачать из стороннего источника, от установки лучше отказаться», — констатировал сенатор.