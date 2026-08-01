Мошенники начали выдавать себя за промоутеров известных компаний

«Главный признак риска — просьба выполнить какое-либо действие под давлением времени: перейти по QR-коду, что-то установить или показать экран. Проверять подобные промоакции нужно только через официальный сайт компании. Если файл предлагают скачать из стороннего источника, от установки лучше отказаться», — констатировал сенатор.