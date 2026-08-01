Мошенники начали выдавать себя за промоутеров известных компаний

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мошенники притворяются промоутерами крупных компаний и предлагают заходить на фейковые сайты или скачивать приложения за вознаграждение, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
«В общественных местах с большим потоком людей мошенники могут выдавать себя за промоутеров известных компаний и предлагать прохожим установить приложение, сменить основной браузер или перейти по QR-коду ради бонуса», — сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что сам по себе QR-код не взламывает устройство.
«Опасность начинается после перехода по нему, если человека направляют на поддельный сайт, предлагают скачать приложение вне официального магазина или предоставить незнакомому сервису доступ к уведомлениям, экрану и другим функциям телефона», — добавил парламентарий.
По словам Шейкина, под видом браузера или приложения для участия в акции пользователю могут предложить установить вредоносную программу.
«Главный признак риска — просьба выполнить какое-либо действие под давлением времени: перейти по QR-коду, что-то установить или показать экран. Проверять подобные промоакции нужно только через официальный сайт компании. Если файл предлагают скачать из стороннего источника, от установки лучше отказаться», — констатировал сенатор.