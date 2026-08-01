Борьба за малое небо: какие дроны-перехватчики применяют ВС РФ в зоне СВО

Минобороны России опубликовало кадры работы расчётов БПЛА-перехватчиков «Молния-ПВО» группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Как рассказали в Минобороны РФ, для выполнения задач беспилотники применяются и в составе мобильных боевых групп. Между тем, помимо «Молнии», на вооружении ВС РФ находятся такие перехватчики, как «Сокол-И» и скоростной дрон «Ёлка». По мнению экспертов, подобные зенитные БПЛА играют важную роль в завоевании превосходства в малом небе и в будущем могут стать ещё более эффективными.
Минобороны России опубликовало кадры работы расчётов БПЛА-перехватчиков «Молния-ПВО» группировки войск «Днепр» в Херсонской области.
«Боевая работа операторов БПЛА “Молния-ПВО” ведётся в круглосуточном режиме, по сменам, и заключается в обнаружении и уничтожении украинских БПЛА, угрожающих позициям российских подразделений и объектам гражданской инфраструктуры», — сообщили в МО.
Как заявили в военном ведомстве, в результате применения российского дрона-перехватчика, например, был уничтожен тяжёлый грузовой октокоптер R-18, нёсший на себе несколько мин для сброса на позиции ВС РФ.
«Только за прошедшие сутки расчёты успешно уничтожили более десяти тяжёлых БПЛА R-18 и их аналогов в воздушном пространстве Херсонской области», — уточнили в Минобороны России.
Охота на дроны.
Напомним, «Молния-ПВО» представляет собой специализированную версию дрона, разработанную именно для борьбы с воздушными целями.
Расчёты войск беспилотных систем в составе 14-й артиллерийской бригады группировки войск «Центр».
По данным Минобороны России, в отличие от ударной «Молнии-2», перехватчик имеет меньшие габариты, повышенную манёвренность и высокую скорость.
«Аппарат оснащён специальной боевой частью массой до 1 кг, разработанной для эффективного поражения БПЛА всех типов. Дальность полёта “Молнии-ПВО” достигает 60 км. Благодаря высокой скорости и манёвренности перехватчик способен эффективно поражать воздушные объекты как с помощью боевой части, так и прямым тараном», — подчёркивают в военном ведомстве.
Там также обращают внимание на то, что систематическое уничтожение вражеских разведывательных и ударных беспилотников существенно снижает боевой потенциал противника, лишая его возможности вести разведку, корректировать огонь артиллерии и наносить удары по тыловым объектам.
Кроме того, по данным МО, дроны-перехватчики могут применяться в составе мобильных боевых групп.
«Работа групп строится во взаимодействии с постами радиолокационной разведки в выстроенной системой обнаружения воздушных целей, что позволяет своевременно выявлять и поражать дроны противника на подлёте к охраняемым объектам и позициям наших подразделений», — сообщили в Минобороны.
Таким образом, как пояснили в министерстве, в ходе боевого дежурства посты РЛС и средства радиотехнической разведки фиксируют воздушные цели, после чего информация о координатах, высоте и скорости полёта незамедлительно передаётся на пункт управления дивизиона противодействия БПЛА.
«Получив данные о цели, расчёты оперативно выдвигаются в заданные районы и поднимают в воздух дроны-перехватчики самолётного типа прямо из кузова автомобиля. Высокая скорость и манёвренность перехватчика позволяют эффективно поражать как разведывательные, так и ударные БПЛА противника на различных высотах и дистанциях», — отмечают в МО.
«Сокол» и «Ёлка».
Помимо «Молнии-ПВО», на вооружении армии России состоят и другие специализированные беспилотники.
Среди них, например, БПЛА «Сокол-И». Как ранее сообщили в Минобороны РФ, этот дрон прост в эксплуатации и применении. Для его запуска не требуется специальное оборудование.
Работа мобильных расчётов БПЛА-перехватчиков группировки войск «Центр».
Кроме того, беспилотник обладает высокими лётными качествами, что расширяет сценарии его применения в воздухе.
«Пуск дрона самолётного типа “Сокол-И” производится с руки, без использования дополнительного оборудования, что сокращает время запуска до нескольких секунд. Уничтожение обнаруженных целей производится тараном или методом подрыва боевой части. Высокая скорость и манёвренность перехватчика позволяют эффективно поражать как разведывательные БПЛА, так и ударные дроны противника на различных высотах и дистанциях», — говорится в материалах МО.
Как уточняют в ведомстве, чаще всего целями «Сокола» становятся такие украинские беспилотники как «Лелека», «Блискавка», Hornet.
Ещё одним охотником на дроны ВСУ является скоростной беспилотник «Ёлка». В отличие от своих собратьев самолётного типа, он выполнен по коптерной схеме.
«Дрон “Ёлка” не имеет боевой части, поражение достигается за счёт кинетической энергии при прямом ударе. “Ёлка”, оснащённая четырьмя мощными двигателями, способна развивать высокую скорость, что позволяет ей наносить разрушительные удары по беспилотникам противника», — поясняют в МО РФ.
Летательный аппарат массой всего 1,3 кг способен разгоняться до 230 км/ч.
Беспилотник-перехватчик «Ёлка».
РИА Новости.
© Станислав Красильников.
Помимо этого, «Ёлка» оснащена умными системами с искусственным интеллектом. Технология значительно упрощает применение дрона и сокращает время обучения военнослужащих его управлению.
«Она (“Ёлка”. — RT) способна проводить анализ и атаковать вражеские беспилотники в наиболее уязвимые места, что повышает вероятность поражения целей. Чтобы освоить беспилотник, бойцам требуется буквально десять минут, а время поражения целей и вовсе исчисляется секундами», — подчёркивают в Минобороны.
Путь к автоматизации.
По словам экспертов, ключевым преимуществом отечественных дронов-перехватчиков является их невысокая стоимость и возможность быстрого разворачивания на поле боя. В частности, об этом в комментарии RT заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко.
«Дело в том, что любая зенитная ракета значительно сложнее и дороже лёгкого беспилотника. Поэтому в текущих условиях, в борьбе за малое небо важная роль достаётся именно дронам-перехватчикам. Их задача, будучи дешёвыми, поражать такие же дешёвые средства поражения неприятеля», — подчеркнул эксперт.
Помимо этого, специалисты высоко оценили техническую составляющую российских зенитных дронов.
Так, военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с RT отметил, что системы наведения с применением ИИ и машинного зрения позволили значительно повысить эффективность использования не только беспилотных комплексов, но и других вооружений ВС РФ.
«Сегодняшние технологии позволяют дрону или ракете самостоятельно распознавать цель и поражать её с очень высокой точностью. Человек при этом только отвечает за запуск и указывает район поиска вражеского объекта», — заявил Литовкин.
В свою очередь, Дмитрий Дрозденко предположил, что в скором времени на вооружении российской армии могут появиться полностью автономные противодроновые комплексы, способные самостоятельно вести охоту на вражеские БПЛА.
«Соответствующие технологии уже разрабатываются. Такой комплекс может состоять из системы обнаружения, запуска и управления беспилотниками. То есть обнаруживается и определяется тип цели, затем на неё выделяется определённый дрон, он сам взлетает и наводится на цель. Налицо полная автоматизация. Человек выполняет роль наблюдателя-контролёра», — резюмировал Дрозденко.