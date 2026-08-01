Борьба за малое небо: какие дроны-перехватчики применяют ВС РФ в зоне СВО

Минобороны России опубликовало кадры работы расчётов БПЛА-перехватчиков «Молния-ПВО» группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Как рассказали в Минобороны РФ, для выполнения задач беспилотники применяются и в составе мобильных боевых групп. Между тем, помимо «Молнии», на вооружении ВС РФ находятся такие перехватчики, как «Сокол-И» и скоростной дрон «Ёлка». По мнению экспертов, подобные зенитные БПЛА играют важную роль в завоевании превосходства в малом небе и в будущем могут стать ещё более эффективными.