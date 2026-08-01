Бев Крэйг победила на выборах мэра Большого Манчестера

В первом туре ни один из семи претендентов не преодолел 50-процентный барьер. За Крэйг отдали голоса 47,1% пришедших на участки, за Эстли — 21%. Поскольку победитель не был определен с первого раза, был запущен механизм подсчета «вторых голосов», отданных за двух наиболее популярных политиков. Именно суммирование голосов по итогам обоих раундов и определило финального победителя.