Бев Крэйг победила на выборах мэра Большого Манчестера

В британском графстве Большой Манчестер подвели итоги внеочередных выборов главы региона. Победу одержала представительница правящей Лейбористской партии Бев Крэйг, набравшая 309,5 тыс. голосов избирателей. Ее основная соперница, депутат горсовета от правопопулистской партии Reform UK Шан Эстли, получила 157,2 тыс. голосов, сообщают официальные результаты голосования, состоявшегося 30 июля.
41-летняя Крэйг, ранее занимавшая пост председателя городского совета Манчестера с декабря 2021 года, смогла опередить оппонентку благодаря особенностям местной избирательной системы. Голосование проходило в два этапа: избиратели указывали в бюллетене как первого, так и второго предпочтительного кандидата.
В первом туре ни один из семи претендентов не преодолел 50-процентный барьер. За Крэйг отдали голоса 47,1% пришедших на участки, за Эстли — 21%. Поскольку победитель не был определен с первого раза, был запущен механизм подсчета «вторых голосов», отданных за двух наиболее популярных политиков. Именно суммирование голосов по итогам обоих раундов и определило финального победителя.
Явка на выборах составила 25,1%. Внеочередное голосование было объявлено в связи с тем, что прежний мэр Большого Манчестера Энди Бернэм покинул пост после избрания в Палату общин. Впоследствии он возглавил Лейбористскую партию и стал премьер-министром Соединенного Королевства.
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