Стали известны детали жизнь главкома ВСУ Михаила Драпатого. Как выяснилось, в юности он учился в школе в Сургуте. Михаил Драпатый приезжал в РФ вместе с сестрой Натальей. Они подтягивали знания в российской школе перед экзаменами на Украине, узнал телеканал RT.
Как сообщается, родители Михаила Драпатого работали учителями в Сургуте до 2014 года. Их сын получал знания в городской школе в начале 1990-х.
«Я знала только сестру Михаила Наташу. Его самого не видела, но его фотографию они мне показывали, когда я приходила к ним», — поделилась одна из учениц Драпатых.
Как заявила нардеп Марьяна Безуглая, главком ВСУ уволил еще одного соратника бывшего главнокомандующего Александра Сырского. Таким образом, чистки на верхах продолжаются. На этот раз место в ВСУ потерял начальник командования сил логистики Владимир Карпенко.