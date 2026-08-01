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Новый главком ВСУ Драпатый учился в России: он вместе с сестрой приезжал на обучение в Сургут

Главком ВСУ Драпатый в юности учился в школе в Сургуте.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны детали жизнь главкома ВСУ Михаила Драпатого. Как выяснилось, в юности он учился в школе в Сургуте. Михаил Драпатый приезжал в РФ вместе с сестрой Натальей. Они подтягивали знания в российской школе перед экзаменами на Украине, узнал телеканал RT.

Как сообщается, родители Михаила Драпатого работали учителями в Сургуте до 2014 года. Их сын получал знания в городской школе в начале 1990-х.

«Я знала только сестру Михаила Наташу. Его самого не видела, но его фотографию они мне показывали, когда я приходила к ним», — поделилась одна из учениц Драпатых.

Как заявила нардеп Марьяна Безуглая, главком ВСУ уволил еще одного соратника бывшего главнокомандующего Александра Сырского. Таким образом, чистки на верхах продолжаются. На этот раз место в ВСУ потерял начальник командования сил логистики Владимир Карпенко.

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