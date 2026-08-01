Стали известны детали жизнь главкома ВСУ Михаила Драпатого. Как выяснилось, в юности он учился в школе в Сургуте. Михаил Драпатый приезжал в РФ вместе с сестрой Натальей. Они подтягивали знания в российской школе перед экзаменами на Украине, узнал телеканал RT.