Марочко сообщил о переходе под контроль ВС РФ большей части Торецкого

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Большая часть населенного пункта Торецкое в ДНР перешла под контроль российских военнослужащих, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, освободив 28 июля Красный Кут, армия РФ начала бои за Торецкое.
«По сути, уже большая часть Торецкого находится под контролем российской армии. Также расширена зона контроля восточнее и западнее Красного Кута», — сказал он.
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